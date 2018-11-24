إصابة طفل يمنى بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثى غربى محافظة الجوف

عدن (أ ش أ)

أصيب طفل باليمن اليوم السبت، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثى الانقلابية على منازل المواطنين فى قرية الغيل غربى محافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر طبى القول إن الطفل بدر خالد ابو سعيد وصل إلى مستشفى الجوف العام، بعد إصابته فى أجزاء متفرقة من جسمه بشظايا قذيفة هاون .

وبحسب شهود عيان فإن أضرارا مادية جسيمة لحقت بمنزل الطفل، ومنازل مجاورة له .

وتستهدف مليشيا الحوثى - بشكل متكرر - منازل المواطنين فى قرية الغيل، بقذائفها؛ مما تتسبب فى سقوط ضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.