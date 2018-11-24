video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة طفل يمنى بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثى غربى محافظة الجوف

السبت، 24 نوفمبر 2018 05:32 م
إصابة طفل يمنى بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثى غربى محافظة الجوف الحوثيون
عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصيب طفل باليمن اليوم السبت، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثى الانقلابية على منازل المواطنين فى قرية الغيل غربى محافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر طبى القول إن الطفل بدر خالد ابو سعيد وصل إلى مستشفى الجوف العام، بعد إصابته فى أجزاء متفرقة من جسمه بشظايا قذيفة هاون .

وبحسب شهود عيان فإن أضرارا مادية جسيمة لحقت بمنزل الطفل، ومنازل مجاورة له .

وتستهدف مليشيا الحوثى - بشكل متكرر - منازل المواطنين فى قرية الغيل، بقذائفها؛ مما تتسبب فى سقوط ضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: مقتل مسئول بوزارة داخلية الميليشيات الحوثية

وزير حقوق الإنسان اليمنى يدعو إلى ضرورة كشف جرائم الحوثيين

اليمن

اخبار اليمن

الحوثيون

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة