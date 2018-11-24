إصابة طالب وفنى كهرباء فى حادثين منفصلين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب طالب بكسر بالعمود الفقرى وكدمات بالجسم إثر انقلاب سيارته بالطرق الصحراوى بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 106 اتجاه القاهره دائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى الإسكندرية قيادة الطالب "أحمد م م" 23 سنة ومقيم الرمل أول الإسكندرية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيده نتيجة سوء الأحوال الجوية، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق، أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الطالب المذكور بكسر فى الفقرتين ال،ـ11 والـ12 بالعمود الفقرى وكدمات بالجسم، وتم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد وحجزه بها للعلاج.

كما تبلغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "مجدى ا م" 38 سنة سائق ومقيم شارع صلاح الدين دائرة القسم مصاب بجروح قطعية سطحية بالساعد الأيمن وغادرها عقب تلقيه العلاج اللازم.

بسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بناحية كوبرى إفلاقه دائرة القسم، قام بإحداث إصابته بنفسه لمروره بحاله نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية، ولم يتهم أحدا بالتسبب بذلك، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى إيتاى البارود تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول "إبراهيم ى ن" 57 سنة فنى كهربائى بهندسة كهرباء إيتاى البارود ومقيم مركز شبراخيت مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وفى حالة غيبوبة تامة ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله للمستشفى لاستكمال العلاج.

وبسؤال "إبراهيم م ع" رئيس هندسة كهرباء إيتاى البارود ومقيم مدينة شبراخيت، قرر أنه حال قيام المصاب المذكور بإصلاح عطل فنى أعلى برج كهربائى بناحية عزبة الأربعين دائرة المركز صعقه التيار الكهربائى فاختل توازنه وسقط أرضاُ وحدثت إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وفى كوم حمادة تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بوفاة شخص بمنزله بقرية دمشلى دائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة مصطفى محمد مصطفى أبو الحسين 25 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بداخل إحدى غرف المنزل، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفه مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه توقف بالوظائف الحيوية بالجسم نتيجة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، بسؤال والده 50 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام نجله المذكور بتوصيل فيشة كهربائية بمنزله صعقه التيار الكهربائى وتوفى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.