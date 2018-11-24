إصابة ربة منزل وطالبة بالتسمم بسبب تناول حبوب الغلال بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيبت ربة منزل وفتاة بالتسمم الغذائي بسبب تناول حبوب الغلال السامة بمركزى وادى النطرون وكوم حمادة بالبحيرة.

وتبلغ لمركز شرطة وادى النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول "س ف م"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة بمدينة وادى النطرون، مصابة بادعاء تناول مادة سامة، وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية.



بسؤالها قررت أنها عقب قيامها بوضع سم فئران بالمنزل تناولت الطعام دون غسل يدها مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كما تبلغ لمركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول "ش ح ا"، 13 سنة، طالبه بالصف الثانى الإعدادى ومقيمه بقرية خربتا دائرة المركز، مصابة بادعاء تسمم فسفورى، وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بطنطا.

بسؤالها قررت بتناولها جزءا من قرص مبيد حشرى خاص بحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات بينها وبين زميلتها فى المدرسة ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتبلغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام وصول "م ا م"، 38 سنة، سائق، ومقيم بشارع صلاح الدين، دائرة القسم، مصاب بجروح قطعية سطحية بالساعد الأيمن، وغادرها عقب تلقيه العلاج اللازم.



بسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بناحية كوبرى إفلاقه دائرة القسم قام بإحداث إصابته بنفسه لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية، ولم يتهم أحدا بالتسبب بذلك.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.