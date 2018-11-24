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أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة على الهاربين من أحكام

السبت، 24 نوفمبر 2018 11:51 ص
أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة على الهاربين من أحكام ضبط متهمين - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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شنت مباحث تنفيذ الأحكام بالإسكندرية، حملة مكبرة على الهاربين من القانون، وأسفرت عن ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام وهاربتين صادر ضدهما 282 حكم فى قضايا متنوعة بالإسكندرية .

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط كلٍ من المحكوم عليه الهارب "السيد إ. م"61 سنة ، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك (بالإسكندرية).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل" محكوم عليه فيها بالإعدام، حال تردده على دائرة قسم شرطة العطارين المحكوم عليها الهاربة "شيماء م. م" 29 سنة مُقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليها فى131حكم حبس "46 جزئى، 85 غرامة" فى قضايا "مبانى، إكمال بناء، تبديد".. بإجمالى عقوبات بلغت 46 سنة حبس وكفالات بلغت 85 ألف جنيه، وغرامات بلغت 320 ألف جنيه حال إختبائها بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر .

وضبط المحكوم عليها الهاربة "فوزية م. م" مُقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليها فى 151 حكم حبس "55 جزئى، 96 غرامات" فى قضايا "مبانى" بإجمالى عقوبات بلغت 52 سنة حبس وكفالات بلغت 62 ألف جنيه وغرامات بلغت 335 ألف جنيه.

 

 


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