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أكاديمية الأزهر تبدأ برنامجها التأهيلى الأول بتدريب الأئمة من دول العالم

السبت، 24 نوفمبر 2018 02:33 م
أكاديمية الأزهر تبدأ برنامجها التأهيلى الأول بتدريب الأئمة من دول العالم الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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بدأت أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ برنامجها التدريبي الأول بتدريب دفعة من الأئمة مكونة من 60 إمامًا من دول السويد، مالديف، الفلبين، بورما، الهند، ماليزيا، الكاميرون، السنغال، نيجيريا؛ لمدة شهرين. 
 
 وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي إن البرنامج يشمل محاضرات مكثفة في تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالنصوص القرآنية والنصوص النبوية المتعلقة بقضية الحاكمية، الجهاد، الهجرة، الخلافة، الولاء والبراء، الجاهلية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جماعات التكفير والجماعات الإرهابية، ومن القضايا التي تتم مناقشتها وتحليلها في تلك الدورة قضية الإرهاب وعلاقته بالصراعات الدولية، وقضية التعصب المذهبي، الاختلافات المذهبية وتوظيفاتها في الصراعات الطائفية، قضية التعايش المشترك واحترام الآخر، ضوابط فهم النص وضوابط فهم الواقع، وكذلك محاضرات في علم النفس وعلم الاجتماع ومهارات التواصل، كما يتضمن البرنامج عددًا من ورش العمل.  
 
أضاف عفيفي أن البرنامج يستهدف التركيز على عدة جوانب مهمة منها: أهمية أن تتوافر لدى الإمام القدرة على التعامل مع النصوص وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس بشكل يراعي الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص، وكيفية التصدي لتحريف معاني النصوص الشرعية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لأجل تحصين الناس من خطر الآراء المختلفة.  أوضح الأمين العام أن الأكاديمية يحاضر فيها كبار الأستاذة المتخصصون من جامعة الأزهر الشريف، والجامعات المختلفة، والخبراء في عدد من المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية في إطار نشر المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية في مجالات.
 
 

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