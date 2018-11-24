أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 24-11-2018

كتبت- منى ضياء

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت، بدون تغيير، بعد أن انخفض الأسمنت مرتين الأسبوع الماضى بقيمة إجمالية 60 جنيها للطن، مع توقعات راجع الاسعار فى ظل ركود السوق جراء الأحوال الجوية والأمطار.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت انخفضت بصورة طفيفة الاسبوع الماضى بواقع 10 جنيهات الأربعاء، و50 جنيها للطن الأحد الماضى، حيث أخذت الأسعار اتجاه نزولى خلال الأيام الماضية وتنخفض لأقل من مستوى الألف جنيه، فى ظل هدوء حركة السوق، لافتا إلى أن حركة البيع والشراء توقفت تماما خلال ال24 ساعة الماضية نتيجة سقوط الأمطار.

ويتراوح سعر بيع الأسمنت التجارى ما بين 850 – 880 جنيهات للطن، ويتراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 870 – 900 جنيهات للطن كحد أقصى.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أنه رغم أن الانخفاض فى الأسعار طفيف ولكن الاتجاه النزولى جيد، متوقعا استقرار الأسعار عند مستويات مقاربة حتى نهاية السنة.

من ناحية أخرى استقرت أسعار الحديد دون تغيير، حيث يتراوح سعر البيع ما بيع 11.200 ألف جنيها للطن – 12.198 ألف جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الحديد السعودى بسعر 11.500 ألف جنيها تسليم ارض الميناء.

وأشار الزينى إلى أن الحديد السعودى يستورد بكميات قليلة، لافتا إلى أن الحديد السعودى لا يغرق السوق ولكنه يحدث نوعا من التوازن فى الأسعار، رافضا الحديث عن فرض رسوم إغراق على الحديد السعودى أو خام البيليت لأن المنتج منه لا يكفى المصانع العاملة بالسوق، وسيؤدى فرض رسوم على البليت إلى غلق المصانع الصغيرة.