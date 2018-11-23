7.5 مليار جنيه حصيلة تسويات وعائدات أراضى مستردة من 12 شركة ومستثمر

كتبت- هبة حسام

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتحقيق أهداف التنمية والتطوير فى أراضى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، بشكل يحافظ على إعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية، وكذلك مد يد العون للمستثمرين فى إطار ما يتيحه القانون، حرصت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، على مدار الفترة الماضية على إجراء مفاوضات عديدة مع المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية حول بعض التسويات ومساحات الأراضى المخصصة لهم والتى لم يتم استغلالها حتى الآن.

وبحسب ما أعلنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية لمحور قناة السويس، نجحت المنطقة الاقتصادية فى إنهاء تسويات وسحب مساحات أراضى غير مستغلة، من نحو 12 شركة وعدد من المتعدين، وهو ما حقق للهيئة الاقتصادية حصيلة مالية مجمعة تجاوزت 7.5 مليار جنيه، بعد أن تم استرداد نحو 21.480 مليون متر مربع فى منطقتى بورسعيد والعين السخنة، وإجراء عدد من التسويات وحل بعض النزاعات، علاوة على تعديل عقود حق الانتفاع لمجموعة من الشركات المستثمرة بالمنطقة.

ووفقاً لتصريحات الفريق، التى أعلنها ظهر اليوم الجمعة، ننشر تفاصيل تلك التسويات والحصيلة المحققة منها ومن الأراضى غير المستغلة التى نجحت الهيئة الاقتصادية فى استردادها على مستوى منطقتى بورسعيد والعين السخنة.





أولا: التسويات وسحب الأراضى غير المستغلة بمنطقة بورسعيد بلغت القيمة الإجمالية للحصيلة المحققة من التسويات وسحب الأراضى بتلك المنطقة أكثر من 3.203 مليار جنيه، منها 203 مليون جنيه عائد التسويات وتعديل عقود الانتفاع، وما تتجاوز قيمته 3 مليارات جنيه هو حصيلة وعائدات سحب الأراضى غير المستغلة من قبل 6 شركات وعدد من المتعدين، بمنطقة بورسعيد الواقعة بالمنطقة الشمالية لمحور قناة السويس، وجاءت تفاصيلها كالتالى:

- تم إنهاء النزاع القائم بين شركتى "النورس" و "نبكون" العاملتين فى مجال استخراج الملح، مع محافظة بورسعيد.

- تنازلت الشركتان عن كافة مستحقاتهم المالية تجاه المحافظة، ولصالح الهيئة الاقتصادية.

- تمثل عقد التسوية الودية مع الشركتين فى رفع كمية الملح المشونة بأحواض الملح بمنطقة بورسعيد الواقعة فى المنطقة الشمالية لمحور قناة السويس، بإجمالى وصلت قيمته 97 مليون جنيه.

- تم إجراء تسوية مع شركة "انترناشيونال دراج إجنى لصناعة الأدوية"، بسحب مساحة 280 ألف متر مربع غير مستغلة منها.

- تم الإبقاء على مساحة 20 ألف متر مربع للشركة.

- بلغ حجم هذه التسوية 4 مليون جنيه مدفوعة لصالح الهيئة.

- إجراء التسوية دفع الشركة لتنفيذ توسعات فى المصنع وإضافة خطوط إنتاج بداخله بإجمالى استثمارات وصلت إلى 500 مليون جنيه .

- تم تعديل عقد حق الانتفاع مع شركة "تى سى أى سنمار" ليكون بإجمالى مبلغ 93 مليون جنيه بدلاً من 14 مليون جنيه.

- تم تسوية أوضاع المتعدين على مساحة من الأرض تقدر بـ 4300 فدان كمزارع سمكية.

- بلغت الحصيلة المالية المحققة من تسوية تلك الأوضاع 4.5 مليون جنيه كحق انتفاع سنوياً لصالح الهيئة الاقتصادية.

- تم إخطار الشركة الخليجية المخصص لها مساحة 100 ألف متر مربع، وجارى التفاوض على تسوية الأوضاع.

- تم سحب 21.2 مليون متر مربع أراضى غير مستغلة من شركة تنمية المنطقة الصناعية (فارما).



ثانياً: التسويات وسحب الأراضى غير المستغلة بمنطقة العين السخنة

تخطت العائدات المحققة من التسويات التى شهدتها المنطقة الجنوبية لمحور قناة السويس "منطقة العين السخنة"، 4.3 مليار جنيه ، حيث تمت تلك التسويات الضخمة مع بعض المستثمرين القدامى فى المنطقة، والذى بلغ عددهم 6 مستثمرون، تمثلوا فى:

- شركة السويس للتنمية الصناعية.

- شركة البحر الأحمر للنحاس.

- شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية.

- شركة سيفورا.

- شركة تنمية خليج السويس.

- شركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار.