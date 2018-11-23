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15 توصية لعمومية البيطريين الطارئة.. أبرزها تشكيل كيان مستقل

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:11 م
15 توصية لعمومية البيطريين الطارئة.. أبرزها تشكيل كيان مستقل الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، أنها فى حالة انعقاد دائم، لتلبية مطالب وحقوق الأطباء البيطريين، والمطالبة بتفعيل القرار الوزارى رقم 1373 لسنة 2014، بشأن الإشراف البيطرى على المزارع، وذلك لتعيين عدد كبير من البيطريين، بالإضافة إلى مخاطبة التنظيم والإدارة لتعديل التوصيف الوظيفى الفعلى والصريح للطبيب البيطرى بكافة أناء الجمهورية

كما طالبت الجمعية العمومية، بمطالبة وزير المالية بتوفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، على مستوى الجمهورية، أسوة بزملائهم الذين سبقوهم فى التعاقد، ومخاطبة ومناشدة رئيس مجلس الوزراء بنقل البيطريين المؤقتين العاملين على الصناديق الخاصة، للهيئة العامة للخدمات البيطرية على مستوى الجمهورية، وصناديق المجازر، وتشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكل الطب البيطرى ومشاكل الطب البيطرى فى مصر.

كما أعلنت العمومية إعداد مذكرة وملف بمشاكل الطب البيطرى، والطبيب البيطرى وتسليمها لمجلس النواب، ومخاطبة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة حكومية من مجلس النواب ووزارة الزراعة، والنقابة العامة للخدمات البيطرية، وممثلين للشباب لوضع خطة استراتيجية لحل مشاكل الطب البيطرى، ومخاطبة إدارة الخدمات بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومطالبة رئيس الجمهورية عمل كيان مستقل باسم وزارة الدولة للثروة الحيوانية والطب البيطرى.

 


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