وكالة الأنباء اليمنية: ميليشيا الحوثى تواصل جرائمها بحق الإنسانية

عدن (أ ش أ)

قالت وكالة الأنباء اليمنية، إن ميليشيا جماعة الحوثى الإنقلابية المدعومة من إيران، واصلت جرائمها بحق الإنسانية من خلال ارتكابها سلسلة جرائم استهدفت مواقع مدنية شملت سوقاً شعبياً ومنازل سكنية بمحافظة الحديدة، وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين.

وأضافت أن جرائم الحوثيين أسفرت عن استشهاد رجل مسن وطفلان كانا جواره وأُصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة، خلال شن ميليشيا الحوثى قصفاً عشوائياً بالمدفعية وقذائف الهاون استهدف سوقاً شعبياً مكتظاً بالباعة والمتسوقين فى حى منظر التابع لمديرية الحوك جنوبى الحديدة، وتم نقل الجرحى إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

ونقلت الوكالة اليمنية عن سكان فى حى منظر ، بأن الميليشيا دأبت على استهداف المنازل والأسواق العامة والمساجد بشكل عشوائى وشبه يومى، الأمر الذى زرع حالة من الخوف والذعر بين أوساط النساء والأطفال الأبرياء.

كما شن الحوثيون قصفاً عشوائياً طال العديد من منازل حى منظر، وخلّف القصف دماراً كبيراً بالمنازل والممتلكات، وأدى إلى تشريد عشرات الأسر من منازلها نتيجة تضررها بالقصف الحوثى، فيما استهدف القصف، معمل خياطة وأسفر عن تدميره واحتراق معداته بالكامل، وتسببت جريمة الحوثى بقطع مصدر رزق مئات الأسر، كون المعمل كان يضم عشرات العمال الذين يعيلون أسرهم من الأجر الذى يكسبونه من المعمل.

وعلى صعيد متصل، أصيب رجل وزوجته بجروح، إثر استهداف الحوثيين منازل المواطنين بصاروخ "هوزر"، وذلك ضمن تواصل مسلسل الجرائم الحوثية من خلال شن عناصر الحوثى قصفاً عشوائياً على منازل ومزارع المواطنين، مخلفاً ضحايا مدنيين وأضراراً بالمبانى السكنية والممتلكات العامة والخاصة.

كما نجا مواطن من الموت بأعجوبة فى مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة، بعدما أطلقت ميليشيا الحوثى قذيفة هاون مستهدفة سيارته أثناء توقفها بالقرب من إحدى المزارع.