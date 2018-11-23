وزير الخارجية الفلسطينى ينتقد العجز الدولى حول النزاع مع الاحتلال الإسرائيلى

وكالات الأنباء

دعا وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى من روما اليوم الجمعة، المجتمع الدولى إلى العمل على تجاوز عجزه وفرض التغيير توصلا إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الوزير الفلسطينى فى كلمته أمام مؤتمر البحر المتوسط الرابع المنعقد فى روما "إن الفلسطينيين لا يزالون ينتظرون تحرك المجتمع الدولى لحل النزاع الذى تسبب هو به".

وتابع المالكى أمام مسؤولين سياسيين وإقتصاديين قدموا من منطقة الشرق الأوسط ومن أوروبا "إن كل واحد منكم هنا معنى بالمشكلة، ومع الأسف الشديد فإن أحدا من بينكم لم يبد إستعدادا لاتخاذ الإجراءات الجدية والمسؤولة لحل المشكلة".

وأعرب المالكى عن الأسف إزاء الإنحياز الكامل لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى اسرائيل، معتبرا أن هذا الخيار "يتعارض مع التاريخ ومع العدالة".

واعتبر فى هذا الإطار أن المشكلة هى أيضا لدى بقية العالم ولدى أوروبا بالتحديد غير المستعدة حتى الآن لتحمل مسؤولياتها.

وتابع المالكى فى هذا الإطار "اذا كان الأمريكيون غير مستعدين للقيام بأى خطوة، على أوروبا فى هذه الحال أن تتحرك"، معتبرا أن على الإتحاد الأوروبى فى هذا الإطار "أن يدفع نحو التغيير" والحض على عقد مؤتمر سلام دولى.

وشدد المالكى أيضا على ضرورة قيام المجتمع الدولى بـ"حماية" حل الدولتين الذى اعتبره الحل الوحيد الممكن.

وفى المقابل ألقى رئيس الكنيست الإسرائيلى يولى يوئيل أدلشتاين كلمة أعرب فيها عن تشككه حول فرص نجاح مؤتمر سلام دولى.