video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الفلسطينى ينتقد العجز الدولى حول النزاع مع الاحتلال الإسرائيلى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:26 م
وزير الخارجية الفلسطينى ينتقد العجز الدولى حول النزاع مع الاحتلال الإسرائيلى وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

دعا وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى من روما اليوم الجمعة، المجتمع الدولى إلى العمل على تجاوز عجزه وفرض التغيير توصلا إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وقال الوزير الفلسطينى فى كلمته أمام مؤتمر البحر المتوسط الرابع المنعقد فى روما "إن الفلسطينيين لا يزالون ينتظرون تحرك المجتمع الدولى لحل النزاع الذى تسبب هو به".

 

وتابع المالكى أمام مسؤولين سياسيين وإقتصاديين قدموا من منطقة الشرق الأوسط ومن أوروبا "إن كل واحد منكم هنا معنى بالمشكلة، ومع الأسف الشديد فإن أحدا من بينكم لم يبد إستعدادا لاتخاذ الإجراءات الجدية والمسؤولة لحل المشكلة".

 

وأعرب المالكى عن الأسف إزاء الإنحياز الكامل لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى اسرائيل، معتبرا أن هذا الخيار "يتعارض مع التاريخ ومع العدالة".

 

واعتبر فى هذا الإطار أن المشكلة هى أيضا لدى بقية العالم ولدى أوروبا بالتحديد غير المستعدة حتى الآن لتحمل مسؤولياتها.

 

وتابع المالكى فى هذا الإطار "اذا كان الأمريكيون غير مستعدين للقيام بأى خطوة، على أوروبا فى هذه الحال أن تتحرك"، معتبرا أن على الإتحاد الأوروبى فى هذا الإطار "أن يدفع نحو التغيير" والحض على عقد مؤتمر سلام دولى.

 

وشدد المالكى أيضا على ضرورة قيام المجتمع الدولى بـ"حماية" حل الدولتين الذى اعتبره الحل الوحيد الممكن.

 

وفى المقابل ألقى رئيس الكنيست الإسرائيلى يولى يوئيل أدلشتاين كلمة أعرب فيها عن تشككه حول فرص نجاح مؤتمر سلام دولى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الفلسطينى يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولى عاجل لوقف الحفريات فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولى فى سرقة الاحتلال للآثار

فلسطين

اخبار فلسطين

الخارجيه الفلسطينيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة