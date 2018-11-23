وزيرا قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى يناقشان سبل التعاون مع شركة صينية

عبد الحليم سالم

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووفدا من شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط CNRC بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وذلك لبحث إمكانية التعاون لإنشاء مصنع جديد للإطارات.

وقد أكد "توفيق" على أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تحقيق التكامل بين الشركات الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام والتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية و يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع إحدى الشركات العالمية للتوسع في تصنيع إطارات الجرارات الزراعية بمقاسات متعددة من خلال شركة النقل والهندسة التابعة لها بما يخدم احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للخارج.

كما أعرب "توفيق" عن تقديره لدور وزارة الإنتاج الحربي وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية من خلال استقدام أحدث سبل التكنولوجيا المتطورة وتزويد شركاتها التابعة لها لتصنيع منتجات عديدة يتم استيرادها من الخارج من أجل توفيرها محلياً لدعم اقتصاد البلاد .

من جانبه، أكد "العصار" خلال اللقاء على التعاون الدائم بين الوزارة وشركات قطاع الأعمال من خلال تبادل ونقل المعرفة والتكنولوجيا مع الشركات المماثلة بالإنتاج الحربي لتحقيق التكامل من أجل النهوض بالصناعة الوطنية ، واستعرض "العصار" الإمكانيات المتاحة لمصانع وشركات الإنتاج الحربي وما تمتلكه من خبرات وإمكانيات، موضحا أن شركات الإنتاج الحربي بإمكانيتها التكنولوجية والبشرية يمكنها أن تشارك في المقترح الذي تم عرضه بإقامة شراكة بين شركة قطاع الاعمال العاملة في مجال إنتاج الإطارات والشركة الصينية وذلك لانتاج أنواع من الإطارات لا يتم إنتاجها بمصر مع تصديرها للدول المحيطة، كما تم الاتفاق مع الشركة الصينية علي التعاون في مجال منتجات شركات الانتاج الحربي من الكيماويات وذلك لتطوير المنتجات الكيماوية والبويات بشركات الإنتاج الحربي.

وأعرب "العصار" عن رغبة الإنتاج الحربي فى الاستفادة من خبرات شركة (CNRC) الصينية فى مجال تصنيع إطارات السيارات الملاكى – الأتوبيسات – الشاحنات – الجرارات الزراعية - المعدات - السيور الناقلة لما لها من خبرات تكنولوجية هائلة فى هذا المجال ، وبما يخدم تطوير صناعة الشاحنات والجرارات الزراعية والمعدات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي ، إلى جانب توطين صناعة الإطارات محلياً وسد إحتياجات السوق المصرى منها بما يوفر العملة الصعبة ويخدم الاقتصاد الوطنى للبلاد .

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على قيام وفد فني من الشركة الصينية بزيارة المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام العاملة في مجال الإطارات وشركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وبحث إمكانية التعاون.