هيلارى كلينتون: الإعلام لا يتصدى لترامب كما يجب

كتبت - سالى حسام

وجهت هيلارى كلينتون انتقادات لوسائل الإعلام باعتبارها فشلت فى التعامل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقالت كلينتون فى الحلقة الثانية من حوارها مع صحيفة "الجارديان" إن الإعلام الأمريكى فشل فى تحدى ترامب وعليه أن يكون أكثر ذكاء فى التعامل معه.

مضيفة:"الإعلام وقع عبدا للإهانات والهجمات والترفيه والبحث عن الأخبار المثيرة".

ووصفت الحزب الجمهورى الذى يتزعمه ترامب بأنه "انهار فى مواجهة ترامب".

من جهة أخرى هاجمت كلينتون الرئيس الأمريكى نفسه بتكراره الهجوم على الإعلام ملمحة إلى أن سلوكياته تبدو شبيهة بالديكتاتوريين والفاشيين الذين دمروا ثقة الناس فى الإعلام والحقائق والأدلة.

وقالت "ترامب يكتب التغريدات ويهين ويسيطر على الأخبار وكل هذا يمر دون تحدى حقيقى من الإعلام".

وأضافت "أعتقد أننا الأن فى دائرة سياسية لا تعرف الصحافة فيها كيف تغطى أخبار المرشحين الذين يشعلون النار يوميا والذين هم محترفون فى فنون الإلهاء والتشتيت".

وخصت كلينتون بالذكر برنامج 60 Minutes المذاع على شبكة CBS قائلة إن البرنامج الذى أجرى حوارا مع ترامب الشهر الماضى لم يوجه له أسئلة قوية، مثل التحقيق الذى نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول عملية التهرب الضريبى التى قام بها لعدم دفع المال عن ميراثه من عائلته.

وتأتى تصريحات كلينتون ضمن سلسلة حوارات أجرتها مع الصحيفة قبل انتخابات الكونجرس وتم نشرها الأن ضمن ملف عن رأى السياسيين فى صعود التيار اليمينى الشعبوى فى أوروبا وأمريكا، ولذا فإن حوادث مثل مشادة ترامب مع جيم أكوستا مراسل CNN لم تكن قد حدثت بعد.