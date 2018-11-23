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نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى للحد من الحوادث أثناء سقوط اﻷمطار

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:33 ص
نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى للحد من الحوادث أثناء سقوط اﻷمطار سقوط أمطار
كتب عبد الرحمن سيد
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اليوم السابع بلس
 
عززت اﻹدارة العامة للمرور من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق أثناء سقوط اﻷمطار من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة وتحقيق الانضباط على امتداد الطريق.

 

كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.


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