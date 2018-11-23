ميناء دمياط يستمر فى حركة التشغيل رغم سوء الأحوال الجوية

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه انه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تعرضت لها البلاد فإن الميناء لم يغلق البوغاز واستمر في إستقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بشكل كبير بهذه التقلبات الجوية حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 4 سفن بضائع عامة . بينما غادر سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة .

و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة ، بالإضافة إلى 8 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .