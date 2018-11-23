مميش: إنهاء التسويات مع المستثمرين الجادين بمنطقة شرق بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة إن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على المضي قدمًا في إعلاء المصلحة العليا للدولة وبما يحقق أهداف التنمية والتطوير في أراضي المنطقة المخصصة لها بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث قامت الهيئة بالتفاوض المستمر مع المستثمرين ومد يد العون لهم في سبيل تحقيق عوائد مادية ومعنوية بما يحافظ على صورة المنطقة لدى المستثمرين، وخلال هذه الفترة تحققت نتائج ملموسة ومرضية لجميع الأطراف، لافتًا إلى حجم التسويات والاستثمارات التي تم جذبها للمنطقة، وهي رسالة للمستثمر بأن المنطقة هدفها تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني والمستثمر معا، بما يعمل على الوصول للنتائج المرجوة للدولة.

وقال الفريق مميش، أن منطقة شرق بورسعيد شهدت عددًا من التسويات والمفاوضات الودية مع بعض الشركات العاملة في استخراج الملح بالمنطقة حيث تم انتهاء النزاع القائم بين شركة النورس وشركة نبكون مع محافظة بورسعيد وتم إنهاء التفاوض مع الشركتين بالتنازل عن كافة مستحقاتهم المالية تجاه محافظة بورسعيد، ولصالح الهيئة الاقتصادية، حيث يقدر عقد التسوية الودية للشركتين علي رفع كمية الملح المشونة بأحواض الملح بإجمالي مبلغ 97 مليون جنيه.

كما تم إجراء تسوية مع شركة "انترناشيونال دراج اجنسي لصناعة الأدوية" وسحب مساحة 280 الف متر مربع من الشركة مع الإبقاء على مساحة 20 الف متر مربع وبلغ حجم التسوية 4 مليون جنيه مدفوعة لصالح الهيئة مما دفع بالشركة لإجراء توسعات في المصنع وإضافة خطوط إنتاج بداخله بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه.

وأضاف الفريق مميش، إن المنطقة قامت بتعديل عقود حق الانتفاع مع بعض الشركات وتعديل المساحات المستغلة لبعض الشركات مما ضاعف من المبالغ المحصلة من هذه الشركات حيث تم تعديل موقف عقد شركة "تي سي أي سنمار" ليكون بإجمالي مبلغ 93 مليون جنيه بعد أن كانت 14 مليون جنيه،وتسوية أوضاع المتعدين على مساحة من الأرض تقدر ب 4300 فدان كمزارع سمكية بإجمالي 4.5 مليون جنيه كحق انتفاع سنويا لصالح الهيئة الاقتصادية.

وأكد مميش أن المنطقة قامت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وتم إخطار كلاً من الشركة الخليجية المخصص لها مساحة 100 الف م2 وجاري التفاوض على تسوية الأوضاع أسوة بما تم مع بعض الشركات، وكذلك شركة تنمية المنطقة الصناعية (الفرما) المخصص لها 23 مليون متر مربع حيث تم تنمية مساحة 1,800 مليون متر مربع وتم سحب الأراضي غير المستغلة منها والتي تقدر بحوالي 21 مليون متر مربع، كما تم تسليم مساحة 500 ألف م2 للهيئة الهندسية لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بمنطقة شرق بورسعيد،وتسليم مساحة 50 األف م2 لشركة سامكريت، مضيفًا أن المبالغ المحصلة لصالح الهيئة من وراء هذه التسويات وتعديل عقود حق الانتفاع تبلغ 203 مليون جنيه، أما حصيلة وعائدات سحب الأراضي غير المستغلة تفوق الثلاث مليار جنيه.

من جهة أخرى شهدت المنطقة الجنوبية العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عددا من التسويات الضخمة مع بعض المستثمرين القدامي في المنطقة تمثلت في شركات السويس للتنمية الصناعية، البحر الأحمر للنحاس، الشرقيون للمشروعات الصناعية، سيفورا، تنمية خليج السويس، المصرية الصينية المشتركة للاستثمار وهو ما حقق عوائد تخطت 3.4 مليار جنيه.