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مصر للطيران تسير 105 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:41 م
مصر للطيران تسير 105 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة مصر للطيران
كتب - محمد طنطاوى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الجمعة 105 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولي  متجهة الى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية. 
 
وشهد المطار إقلاع  29 رحلة جوية تنطلق الى المطارات والمدن السياحية والاثرية المصرية لنقل نحو 3 الاف سائح مصري واجنبي مع بداية الموسم الشتوي حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة الى الاقصر واسوان وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 

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