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مصادر لرويترز: فشل عينات الأرز الهندى فى اختبارات الطهى بمصر

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:55 م
مصادر لرويترز: فشل عينات الأرز الهندى فى اختبارات الطهى بمصر أرز هندى - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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 قالت وكالة رويترز، إن كل عينات الأرز الهندى التى تم عرضها فى أول مناقصة دولية لشراء الأرز بمصر لعام 2018 فشلت فى اختبار الطهى المطلوب للموافقة على الشراء، حسبما أفادت مصادر تجارية مطلعة على الأمر.

وأشارت المصادر إلى أن كل عينات الأرز الصينى تم قبولها بيما تم قبول عينة من الأرز الفيتنامى وتم رفض الأخرى.

 وأوضحت رويترز أن مصر التى كانت تصدر الأرز من قبل تحتاح لحوالى نصف مليون طن من الأرز المستورد مع تخفيض انتاجها المحلى لتوفير المياه. وكانت مصر تشترى الأرز الهندى فى السابق.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر  قوله أنه كانت هناك مبيعات هندية من قبل لمصر فى السنوات السابقة لذلك فإن هذه نتيجة غير متوقعة، ولا نعرف تحديدا كيف تجرى اختبارات الطهى، مضيفا أن هذا يعنى أن مصر ستكون معتمدة بشكل كبير على الصين على الأقل فى هذه المناقصة.

وقد أجر الاختبارات على العينات مركز أبحاث تايع لوزارة الزراعة. وتتولى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المسئولة عن المناقصة.


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