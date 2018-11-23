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خالد صلاح
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مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:36 ص
مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس مستوطنون يهود
أ ش أ
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هاجم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الجمعة منازل الفلسطينيين، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات وخطوا شعارات عنصرية فى قريتى حوارة وعصيرة القبلية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة غسان دغلس - فى تصريح اليوم - إن عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة "ايتسهار" هاجموا الحارة الشرقية من قرية عصيرة القبلية وأعطبوا إطارات 20 مركبة، وفى قرية حوارة أعطبوا 15 مركبة.

وأضاف دغلس ان المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على منزل المواطن حسن عصايرة فى قرية عصيرة القبلية.
وفى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال شابا - يبلغ من العمر 17 عاما - عند حاجز قلنديا العسكرى شمال القدس، بزعم حيازته زجاجات حارقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بتهمة نيته إلقاء الزجاجات على الجنود، وتم نقله الى التحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى عند حاجز "300" العسكرى شمالى بيت لحم، بزعم حيازته سكين، ليلة أمس. وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن الفتى كان يحاول الدخول إلى القدس، متهمة إياه بنيته تنفيذ عملية، وتم نقله للتحقيق.


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