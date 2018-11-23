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محافظ الإسكندرية: نحتاج فى مصر إلى خلق كوادر قادرة على الابداع والتخطيط

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:38 م
محافظ الإسكندرية: نحتاج فى مصر إلى خلق كوادر قادرة على الابداع والتخطيط الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مساء اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الدولية( MBA ) بجامعة أسلسكا ( ESLSCA) فرعى الإسكندرية وأسيوط والمكونة من 150 طالب وطالبة تم اعدادهم لتبوأ مراكز القيادة الوسطى والعليا فى الشركات المحلية والدولية والمتعددة الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

فى كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور، معربا عن سعادته بحضور هذا الحفل لتخريج ما يقرب من مائة وخمسين طالب وطالبة تم تأهليهم ليتقلدوا المناصب القيادية الوسطى والعليا ، مؤكدا أن خلق الكوادر القادرة على الإبداع والتخطيط والتنفيذ هو ما نحتاج إليه فى مصر، مضيفا أن مصر غنية بشبابها ، مشيرا إلى أن البرنامج الذى نحن بصدده اليوم لتخريج دفعة جديدة منه هدفه خلق القيادات وهذا من ضمن الاحتياجات الرئيسية لخطط الدولة ، وأضاف أن الفرص المتاحة داخل الإسكندرية كبيرة جدا فنحن نعمل على خطط قريبة ومتوسطة وبعيدة الأمد ولذلك نحتاج إلى الكوادر الشبابية لقيادة تلك الخطط فى المستقبل.

 

 


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