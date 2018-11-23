محافظات القناة تستعد لتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الثانوية

كتب – السيد فلاح

تسلمت مديريات التربية والتعليم، بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، أجهزة التابلت، استعدادًا لبدء توزيعها على مدارس المحافظات، بداية من بعد غد الأحد.

ومن المقرر أن تستلم مديريات التربية والتعليم كتاب دورى من وزارة التربية والتعليم لتنظيم عملية التوزيع، والتى من المقرر أن تتم فى حضور ولى أمر الطلاب.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم فى السويس، عن تفاصيل توزيع التابلت على المدارس، مشيرًا إلى أن المديرية تسلمت جميع الأجهزة الخاصة بطلبة الصف الأول الثانوى والبالغ عددهم ما يقرب من 3 آلاف طالب، و قررت توزيع التابلت على طلاب المدرسة فى نفس اليوم، بحيث لا يتم بيات الأجهزة فى المدارس خوفًا من السرقة، ومن المقرر أن تُرسل وزارة التربية والتعليم كتاب دورى للمديرية الأحد، يضمن فيه كل طرق وأنظمة توزيع التابلت.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، من المقرر أن يحصل على التابلت طلاب الصف الأول الثانوى، ومدرسين الـ 10 مواد الأساسية للصف الأول الثانوى، بالإضافة إلى مدير المدرسة ووكيل المدرسة ومدرس التطوير التكنولوجي.