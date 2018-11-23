video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

متى تصرف الحكومة "المكرونة" على بطاقات التموين؟

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:00 ص
متى تصرف الحكومة "المكرونة" على بطاقات التموين؟ مكرونة- أرشيفية
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق
سعيا لتخفيف الضغط على استهلاك الأرز الذى تراجعت مساحاته المزروعة نتيجة ترشيد مياه الرى، تقدمت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بمقترح إلى وزير التموين الدكتور على المصيلحى، لتوريد أى كميات مكرونة تحتاجها الوزارة شهريا بأقل من أسعار السوق، لصرفها على بطاقات التموين.
 
ومع مطلع الشهر الجارى، وافق وزير التموين على مقترح الغرفة، بطرح مكرونة على البطاقات التموينية، بعد اجتماع ضم كل من طارق حسنين ريئيس الغرفة، ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المكرونة، على أن يتم توريد حوالى 30 ألف طن مكرونة فاخرة شهريا للتموين كمرحلة أولى لتقليل الضغط على الأرز.
 
وعلى الجانب الآخر تقوم مضارب الأرز بتوريد 40 ألف طن أرز محلى شهريا لصالح التموين، ويستمر هذا التوريد المحلى حتى نهاية ديسمبر المقبل، وطرحت وزارة التموين مناقصة عالمية لاستيراد أرز من الخارج يكفى لاستهلاك الأشهر من يناير حتى نهاية مارس المقبل، لطرحها على البطاقات التموينية. فهل يشهد الشهر المقبل بدء توريد المكرونة، وهل يتم إحلالها محل الأرز أم يتم توريد نفس الكميات؟
 
وجدى المشد رئيس شعبة المكرونة بالغرفة، قال فى تصريح لليوم السابع، إلى أنه حتى الآن لم يبدأ توريد أى كميات من المكرونة إلى وزارة التموين، انتظارا لأمر التوريد.
 
 
وأوضح المشد أن الكميات التى عرضتها الغرفة للتوريد تصل إلى 30 ألف طن شهريا، ولكن لا يشترط أن تحصل الوزارة على الكمية بالكامل ولكنها تحدد الكمية التى تحتاجها بناءا على رغبتها، ولكن لم تحدد الوزارة احتياجها حتى الآن أو موعد التوريد.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بطاقات التموين الورقية تبحث عن حل بسبب تعثر أصحابها فى صرف الخبز.. المحافظات تبدأ حصرها لتحويلها إلى إلكترونية خلال 15 يوما.. الجيرة تعلن وجود 70 ألف بطاقة.. وإحالة موظفى المكاتب المتخلفة عن الحصر للتحقيق

تعرف على إجراءات التموين للتسجيل بمنظومة البطاقات إلكترونيا × 17 معلومة

اخبار الاقتصاد

وزارة التموين

غرفة صناعة الحبوب

مكرونة التموين

ارز التموين




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة