لقاء موسع لرئيس جامعة الأزهر مع الطلاب والطالبات غدا

كتب لؤى على

يعقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، حوارا مفتوحا مع الطلاب والطالبات للاستماع إلى المقترحات والأفكار التى تسهم في نهضة وتطوير الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وذلك غدا السبت بقاعة كلية التربية بنين بمدينة نصر.

اللقاء يشارك فيه جميع الطلاب والطالبات من منسوبى الجامعة كما يشارك فى اللقاء أيضا نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات بالقاهرة ومديرو المدن الجامعية وشئون التعليم والإدارات الخدمية، إضافة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.