قاتل عشيق زوجته بالوراق : طعنته فى القلب واكتشفت الخيانة بالصدفة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل متهم بقتل عشيق زوجته فى الوراق، أنه اكتشف خيانة زوجته مصادفة، حيث شعر بحالة إعياء خلال عمله بالمصنع، مما دفعه للإنصراف من العمل قبل إنتهاء ساعات العمل الرسمية، وفور عودته لمسكنه بالوراق، فوجىء بزوجته بصحبة القتيل.

وأضاف المتهم أنه أسرع إلى المطبخ وأحضر سكين، وتمكن من محاصرة عشيق زوجته قبل محاولته الهرب، ثم سدد له طعنة نافذة بالقلب أنهت حياته فى الحال، مضيفا أنه كان ينوى الانتقام من زوجته أيضا وقتلها، إلا أن الجيران تمكنوا من منعه وإنقاذها.

وذكر المتهم أنه متزوج حديثا، منذ 4 أشهر فقط، ولم يكن يتخيل أن زوجته ستقدم على خيانته، حيث أنه كان يحبها، إلا أنها لم تصن شرفه.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض داخل شقة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن عامل بمصنع عادل مسكنه واكتشف وجود زوجته بصحبة أحد الأشخاص فى وضع مخل، مما دفعه للحصول على سكين المطبخ وطعن عشيق زوجته بها، نتج عنها مقتله فى الحال.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والتحفظ على الزوجة، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.