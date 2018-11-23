فرنسا تعتقل شخصا يحمل متفجرات فى مدينة أونجى

وكالات الأنباء

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة، رجلًا فى مدينة أونجى، ضمن حركة "السترات الصفراء" ادعى أنه يحمل متفجرات.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، أن الرجل طالب باستقبال حراك "السترات الصفر" فى قصر الإليزيه"، مشيرة إلى أن أفراد الشرطة تعرفوا عليه كونه معروفًا لديها فى تهم تتعلق بتهريب المخدرات.

يذكر أن حركة "السترات الصفراء" فى فرنسا، المناهضة للحكومة اعتراضًا على الضريبة البيئية للوقود، طالبت باستمرار وتكثيف الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام غدًا السبت، لتدور فى جميع أنحاء العاصمة الفرنسية "باريس"، للمطالبة بخفض القيمة الضريبة وتطبيقها على الأغنياء والسير بقانون المساواة.