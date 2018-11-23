video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. مؤتمر الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:32 ص
غدا.. مؤتمر الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا السبت، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول هى (مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا، والكويت)، وذلك من أصل 12 دولة برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية ، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي.

وقال هشام جلال أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الإدارية، إن الاجتماع يعقد تحت رعاية وتنظيم واستضافة النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية بمصر، ومن المقرر أن يناقش قضايا الأمن الاقتصادي والسياحي للدول المشاركة، كونه أحد مصادر الدخل العام للدول، ووضع رؤية مستقبلية حول الأوضاع الراهنة لقطاعي الخدمات والسياحة.

وأضاف أنه من المنتظر إعلان هشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية بمصر رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة.

وأوضح أن الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، يضم في  عضويته جميع النقابات العامة بالدول المشاركة العاملين فى قطاعى البلديات والسياحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوى العاملة" تنتهى اليوم من قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب مجانًا

قارئ يطالب وزير القوى العاملة بتوفير وظيفة ضمن فئة 5 % لذوى الإعاقة

القوى العاملة

الاتحاد العربي

عمال البلديات

السياحة




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة