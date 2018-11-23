غداً .. فصل الكهرباء عن 5 أحياء بدسوق لتركيب إطفاء ذاتى والصيانة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى، غداً السبت، عن 4 مغذيات ،لتركيب إطفاء ذاتى داخل محطة محولات كهرباء دسوق ، وإجراء الصيانة الدورية لمغذى مدرسة الصنايع، وإجراء الصيانة الدورية .

وقال اللواء خالد حسن مساعد محافظ كفر الشيخ، إنه تلقى إشارة من كهرباء دسوق تفيد بفصل التيار الكهربائي، غداً السبت، عن مغذي دسوق رقم "3" ،ومغذي مياه الشرب بمحلة أبو علي رقم "1"، ومغذي سنهور رقم "1" ، ومغذي الجالمع العمومي .

وأضاف حسن ، ل " اليوم السابع "،كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن 5 أحياء بدسوق " الوحدة الصحية ،والحلقة ،وشارع إبراهيم الدسوقي،وشارع الدلتا،ومنطقة الحنطور "، وسيدأ فصل التيار الكهربائي عن المغذيات من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً ،وفصل التيار الكهربائي عن الأحياء والشوارع من السشاعة العاشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر.