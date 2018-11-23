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عامل يطعن زوجته ونفسه بسكين بسبب مشاكل أسرية فى بنى سويف

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:39 م
عامل يطعن زوجته ونفسه بسكين بسبب مشاكل أسرية فى بنى سويف اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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أقدم عامل على طعن زوجته بسكين ثم طعن نفسه بسبب مطالبتها له بنفقات الأسرة وتم نقل الزوجين إلى مستشفى بنى سويف العام فى حالة خطرة.
 

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارا من نقطة شرطة مستشفى بنى سويف العام بوصول محمد .ع - عامل 26 سنة، مصاب بطعنة نافذة بالبطن، وزوجته دعاء .ا - 22 سنة ، ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة  بالظهر يقيمان دائرة بندر بنى سويف، وأجريت لهما الإسعافات والاستكشاف اللازم، وتم احتجازهما بالقسم الداخلى تحت الملاحظة.

 

وتبين من التحريات وسؤال والدة الزوج أن مشادة كلامية نشبت بين ابنها وزوجته بسبب مطالبتها له بمصاريف المنزل ما دفعه إلى طعنها بسكين ثم طعن نفسه أيضا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وأمرت باستجواب الزوجين عقب تماثلهما للشفاء.

 


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