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ضبط 5400 قرص منتهى الصلاحية وتشميع صيدليتين فى صان الحجر بالشرقية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:34 م
ضبط 5400 قرص منتهى الصلاحية وتشميع صيدليتين فى صان الحجر بالشرقية جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام شوقي سعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم شن حملة تفتيشية ورقابية على الصيدليات نطاق مركز صان الحجر بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية وهيئة الرقابه التموينية.
 
وأسفرت الحملة ضبط مخالفات بصيدلية وتشميع صيدليتين غير مرخصتي، وضبط وتحريز عدد 1700 قرص دوائي، وتحريز2500 عبوة/ زجاجة/ فيال/ أدوية متنوعة)، تحريز 1200 قطعة مستلزمات طبية منها أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي ومحظور تداولها بالصيدليات، وأدوية جدول ثاني سموم بدون فواتير وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان دخلت البلاد بطرق غير شرعية، وأدويه محفوظة في غير شروط التخزين المناسبه لها، وأدوية منتهيه الصلاحية معدة للبيع.
 
 
 
 
 

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