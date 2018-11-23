ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمراقبة الأسواق وضبط السلع الغذائية الفاسدة، حيث ضبطت 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار الأشهر الماضية، في ضبط "744,243 " قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.