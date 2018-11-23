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ضبط 1828 متهمًا هاربًا فى حملة أمنية بالبحيرة وتحرير 2120 مخالفة مرورية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:24 ص
ضبط 1828 متهمًا هاربًا فى حملة أمنية بالبحيرة وتحرير 2120 مخالفة مرورية حمله امنية-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "  أ ا ع"، 42 سنة صاحب مصنع مخللات بدون ترخيص  كائن بقرية قراقص مركز دمنهور لاستخدام ملح سياحات مجهول المصدر  وضُبط بحوزته  1.250 طن مخللات .

وتم ضبط  "م ي ع" 35 سنة  تاجر حبوب، وصاحب مخزن حبوب كائن بمركز شبراخيت لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير وضبط بحوزته  15 طن أرز شعير .

كما أسفرت الحملة عن ضبط  "ح م ح"، 43 سنة، صاحب مخزن ملح سياحات كائن بمدينة شبراخيت  لحيازته وتخزينه ملح سياحات مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الأدمي وضُبط بحوزته كمية 8  طن ملح سياحات .                

وضبط "م ع غ"، 53 سنة، صاحب مخزن بويات بمركز كوم حماده  لقيامه بإدارة المخزن بدون ترخيص وضُبط بحوزته كمية 20 طن بويات  .

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط  1828متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .

كما تم تحرير  2120 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 4620 مخالفة إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

 


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