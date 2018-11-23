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ضبط متهم بحيازة 50 طلقة بقصد استخدامها فى تلفيق قضية لجاره بالشروق

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:01 م
ضبط متهم بحيازة 50 طلقة بقصد استخدامها فى تلفيق قضية لجاره بالشروق المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة الشروق فى ضبط المتهم "محمد.ع" 48 سنة صاحب مغسلة، لاتهامه بحيازة 50 طلقة نارية عيار 9مم، بقصد استخدامها فى تلفيق تهمة لأحد الجيران لوجود خلافات بينهما.

وتلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص قرر خلاله المتصل أن "محمد.ر" مالك مغسلة، يحوز أسلحة نارية وذخائر داخل المغسلة ملكه بقصد الاتجار، بإجراء التحريات تبين عدم صحة ما ورد من معلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد شخص المبلغ وتبين أنه "محمد.ع".

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته عدد 50 طلقة عيار 9 مم، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بتحصله، علي الطلقات المضبوطة بحوزته من احد الأشخاص بمنطقة القلج / قليوبية، " لا يمكنه الإرشاد عنه " مقابل مبلغ مالي 700 جنيه، اعتزاماً منه إخفائها داخل المغسلة ملك "محمد.ر" بقصد الإبلاغ عنه انتقاما منه لوجود خلافات سابقة بينهما حول استقطاب الزبائن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


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