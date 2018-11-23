ضبط فنى خراطة استولى على 200 ألف جنيه من مواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى – دينا الحسينى

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، القبض على فنى خراطة بشركة لبناء السفن؛ لاتهامه بالنصب على مواطنين واستيلائه منهم على مبلغ مالى قدره 170 ألف جنيه؛ بحجة تسفيرهم للعمل فى إحدى الدول الأوروبية، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المتهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، بلاغًا من "هانى س.ع" وشخص آخر اتهموا فيه "محمود س.ع" 31 سنة فنى خراطة بشركة لبناء السفن ومقيم الشيخ زايد (بالإسماعيلية)، بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء من الأول على مبلغ 170 ألف جنيه مقابل تسفيره للعمل بإحدى الدولة الأوروبية.

وكشف البلاغ أن المتهم أوهم الضحية بقدرته على إلحاقه بإحدى فرق المصارعة الحرة وتسجيله بالإتحاد المصرى للمصارعة (على خلاف الحقيقة)، ومشاركته فى إحدى البطولات الدولية، ومنحة تأشيرة سفر كونه لاعب مصارعة سابق.

وتابع البلاغ أن المتهم حصل من المجنى عليه الثانى، على مبلغ 30 ألف جنيه، لتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليه للشاكيان، وبالفحص والتحرى تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين.