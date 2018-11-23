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ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش فى الإسماعيلية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:22 ص
ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش فى الإسماعيلية فرد خرطوش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة مركز الإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام  المقدم هانى عبدالهادى رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "مجدى. ه. ع" 41 عاما عاطل مقيم ابو عطوة دائرة مركز الاسماعيلية  بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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