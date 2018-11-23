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صور.. وزير الآثار يزيح الستار عن إعادة رؤوس وتاج تمثالين للملك رمسيس بالأقصر

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:36 م
صور.. وزير الآثار يزيح الستار عن إعادة رؤوس وتاج تمثالين للملك رمسيس بالأقصر وزير الآثار يزيح الستار عن إعادة رؤوس وتاج تمثالين للملك
الأقصر – أحمد مرعى – أحمد منصور
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أزاح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مساء اليوم الجمعة، الستار عن تمثالين للملك رمسيس الثاني في الفناء الأول بمعبد الأقصر ، بعد إعادة تركيب رؤوس وتاج التماثيل لأول مرة منذ حوالي 700 سنة، بحضور الدكتور مصطفي وزيري ، أمين المجلس الأعلي للآثار، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وعدد من ضيوف المحافظة.

وقال الدكتور مصطفي وزيري ، أمين المجلس الأعلي للآثار، أن تلك الأعمال تم بأيادي مصرية خالصة من رجال وعمال معبد الأقصر بإشراف أحمد عربى يونس مدير معبد الأقصر، إستمرارا للمجهودات والإنجازات الأخيرة فى معبد الأقصر بعد إعادة تمثالين للملك رمسيس بواجهة المعبد، مضيفا  خلال الفعاليات أنه تمت إعادة تركيب رؤوس أول تمثال فى الجهة الشرقية بعد تركيب التاج الخاص به بعد تهدمه منذ عشرات السنين، موضحاً أن الصالة الأولى التى بناها الملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر، بها مجموعة من التماثيل ذات رؤوس مهدمة، وتم إطلاق مشروع لإعادة تركيب هذه الرؤوس واستكمال التماثيل الناقصة منها، ويجرى العمل فى باقى التماثيل لإعادة تركيب باقى رؤوس التماثيل المختلفة بالصالة لافتتاحها قريباً.

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