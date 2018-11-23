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صور.. وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:03 م
صور.. وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى - أحمد منصور
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قاد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، مساء اليوم الجمعة، جولة داخل متحفي الأقصر والتحنيط بكورنيش النيل لدي وصوله محافظة الأقصر.

وتحدث الوزير للوفد المرافق له خلال الجولة عن أهمية عدد من القطع الفرعونية النادرة داخل المتحف، وكذلك عدد من الأدوات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية والحروب المختلفة. 
 
ومن المقرر أن يستكمل الوزير جولته داخل معابد الكرنك ومعبد الأقصر لمتابعة أعمال الترميم والتطوير داخلها.
 
وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط (1)
وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط

وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط (2)
وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط

وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط (3)
وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط

وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط (4)
وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط

وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط (5)
وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط 

وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط (6)
وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط 

وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط (7)
وزير الآثار يتفقد متحف الأقصر ومتحف التحنيط

 


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