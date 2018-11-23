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صور.. نائب وزير الزراعة تتابع تحصين الماشية والمزاع السمكية بدمياط

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:35 م
صور.. نائب وزير الزراعة تتابع تحصين الماشية والمزاع السمكية بدمياط منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط
كتب عز النوبى
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قامت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بزيارة إلى محافظة دمياط، حيث استقبلتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبحثا أوجه التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة دمياط في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وشهد اللقاء  استعراض عدد من الخطوات العملية للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومناقشة موقف برنامج تحصين الماشية على مستوى المحافظة ،بعدها قامتا بجولة تفقدية للمزارع السمكية بمحافظة دمياط للوقوف على آليات تطويرها واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستزراع السمكى.

وقامتا خلال الزيارة بلقاء بعض أصحاب المزارع السمكية بالمحافظة للوقوف على مشكلاتهم والسبل المختلفة لتطوير أدوات الإنتاج ، مؤكدتان دعم الوزارة والمحافظة لتطوير بحيرة المنزلة ورفع كفاءتها كجزء من المشروع القومى للنهوض بها وإعادتها لسابق عهدها.

كما تفقدتا منفذ بيع الأسماك بأحد المزارع السمكية وأشادتا بتنوع الأصناف التى تنتجها المزارع مؤكدتين بذل كل الجهود لمضاعفة الإنتاج لتغطية السوق المحلى والتصدير إلى الخارج.

بعدها توجهتا إلى منطقة الخياطة – طريق عزبة البرج للوقوف على الأعمال الخاصة بفتحة قناة البط وهذا المشروع عبارة عن قناه تربط بين بحيرة المنزلة ونهر النيل المتصل بالبحر من ناحية قرية الخياطة بدمياط على طريق عزبة البرج بدمياط ، والهدف منه هو تجديد وتحسين جودة المياه بمناطق الرطمة وطبل والخياطة وشط جريبة ببحيرة المنزلة بدمياط لزيادة انتاجية المزارع السمكية وتحسين بيئة الانتاج السمكى وكذا زيادة الاسماك وتحسين بيئته بمناطق الصيد الحر عبارة عن حفر قناه مع تدبيشها بطول 700 م مع عمل عدد 2 سحارة اسفل طريق عزبة البرج لسريان المياه المالحة من والى البحيرة وكذا عمل 1 سحارة للمياه العزبة لمرور ترعة عزبة البرج اسفل سحارة المياة المالحة حيث تم الانتهاء من القناه بالكامل والسحارتين وجارى إعادة رصف طريق عزبة البرج مرة اخرى فوق السحارة ، ووجهت "محرز" بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال وقت وجيز ، كما وجهت بسرعة إنجاز الأعمال ببوغاز الصفارة لتحسين خواص البيئة المائية ببحيرة المنزلة.

وفي نهاية الزيارة، التقت "محرز" العاملين بمنطقة دمياط للثروة السمكية بمقر عملهم بمبنى المنطقة بشطا، حيث استمعت إلى المشروعات الخاصة بالثروة السمكية ، وما تم رفعه من إحداثيات المزارع السمكية ، كما تم عرض المشاكل والمعوقات التي يواجهونها .

منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط (1)
منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط

منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط (2)
منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط 

منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط (3)
منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية 

منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط (4)
منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط 

منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط (5)
منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط 

منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط (6)
 

منى محرز و منال عوض تتفقدان المزارع السمكية بدمياط (7)
 
 

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المزراع السمكية

تحصين الماشية

الثروة الحيوانية




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