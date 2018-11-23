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صور.. قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوى والكليم الصوف بالمحلة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:00 ص
صور.. قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوى والكليم الصوف بالمحلة صناعة السجاد
الغربية – مصطفى عادل
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مدينة المحلة الكبرى قلعة الصناعة الوطنية فى الغزل والنسيج والملابس والمفروشات لا تتوقف على هذه الصناعات فقط بل تشتهر فى صناعة السجاد اليدوى ايضا، وهناك العديد من مصانع السجاد التى تنتج السجاد اليدوى والكليم التى تشتهر به محافظات اخرى ومنها مصنع سجاد المحلة إلا ان هناك العشرات من المواطنين بالقرى يقومون بتصنيع السجاد اليدوى والكليم الصوف التى ينافس أرقى انواع السجاد العالمى والكليم الصوف التى تشتهر به مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.

 

فقرية الدواخلية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والتى تبعد عن المدينة العمالية 5كيلو مترات  تشتهر بصناعة السجاد اليدوى والكليم الصوف، ويعتبرها البعض إحدى القرى المنتجة فى نطاق المحافظة، حيث يقوم أهلها بالعمل فى صناعات الغزل والنسيج والصوف ومنهم من قام بإنشاء مشروعات لصناعات السجاد والتى تحتاج إلى براعة وذوق رفيع فى الرسم وتناسق الألوان، وتحتاج أيضا مهارة فى العمل للخروج بمنتج يثير إعجاب المواطنين ويدفعهم إلى الشراء.

 

وتواجه هذه المصانع اهمها ارتفاع اسعار الخامات من الصوف والحرير خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما يضطر اصحاب هذه الصناعة إلى زيادة اسعار الانتاج لتغطية تكاليف الانتاج.

 

يقول خضر البسطويسى صاحب مصنع للسجاد اليدوى  أن صناعة السجاد اليدوى صناعة تراثية، وتحتاج إلى حرفة ومهارة ودقة فى التصنيع، للخروج بمنتج يبهر المواطنين، مضيفا أن يعمل فى صناعة السجاد اليدوى منذ أكثر من 20عاما، وابدع ومعه العاملين بالمصنع فى تصنيع سجاد يدوى برسومات براقة.

 

وأضاف أن صناعة السجاد اليدوى تعتمد على الصوف بألوانة المتعدده، والحرير، ويتميز السجاد اليدوى بحفاظه على رونقه بمرور السنين على عكس السجاد العادى والذى تنتهى صلاحيته بمرور سنوات قليلةوأشار أن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع اسعار الخامات المستخدمة، وخاصة الحرير، حيث كان يباع بـ300جنيها، ووصل إلى 1300جنيه، واحتكار المستوردين للحرير، وهو ما يضطرهم إلى زيادة سعر البيع لتغطية التكلفة.

 

واستطرد"البسطويسي" أن تصنيع السجادة الواحدة يستغرق 6شهور، مبينا أنه يتم الانتهاء من تصنيع المتر المربع فى شهرين، مضيفا أن أكبر سجادة يدوية والتى تبلغ مساحتها 4×6امتار يستغرق تصنيعها 48شهرا متصلة.

 

وعن اسعار بيع السجاد اليدوى فأوضح أن سعر المتر فى السجادة المصنوعة من الصوف بـ2000جنيه، اما المصنوعة بالحرير يصل سعر المتر لـ7ألاف جنيه، مطالبا بتدعيم هذه الصناعة التراثية والعمل على توفير الخامات بأسعار مناسبة، فضلا عن فتح اسواق لها وتسويقها عالميا لضخ العملة الصعبة.

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (2)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (3)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (4)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (5)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (6)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (7)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (8)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (9)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (10)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (11)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (12)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (13)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (14)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (15)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (16)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (17)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (18)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (19)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (20)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (21)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (22)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (23)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (24)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (25)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (26)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (27)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (28)
 

 

قرية الدواخلية تشتهر بالسجاد اليدوي (1)

 


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