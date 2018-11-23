صور.. غرق فصول وفناء مدرسة إثر انفجار ماسورة مياه رئيسية بالغربية

تعرضت مدرسة عبد الحليم السباعي بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، إلى غرق فصولها والفناء بالمياه إثر انفجار ماسورة رئيسية خارج المدرسة، انتقل اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، والمحاسب احمد المغاوري نائب رئيس المدينة، وتم الدفع بسيارات شفط المياه لسحب المياه من المدرسة.

كان رئيس مدينة السنطة، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بانفجار ماسورة مياه رئيسية، بمدرسة عبد الحليم السباعي بقرية مسهلة، انتقل رئيس المدينة ونائبه لمكان البلاغ، وتم استدعاء سيارات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة، وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالسنطة، وتم شفط المياه من المدرسة، وإصلاح الماسورة.



غرق فصول وفناء مدرسة إثر انفجار ماسورة مياه رئيسية بالسنطة (2)



غرق فصول وفناء مدرسة إثر انفجار ماسورة مياه رئيسية بالسنطة (3)



غرق فصول وفناء مدرسة إثر انفجار ماسورة مياه رئيسية بالسنطة (4)



غرق فصول وفناء مدرسة إثر انفجار ماسورة مياه رئيسية بالسنطة (5)