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صور.. عريس يحتفل بعقد قرانه بزيارة معبد الأقصر ويلتقط الصور التذكارية مع السياح

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:27 م
صور.. عريس يحتفل بعقد قرانه بزيارة معبد الأقصر ويلتقط الصور التذكارية مع السياح رمضان وعروسه جهاد فى معبد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى – أحمد منصور
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شهد معبد الأقصر ، مساء اليوم الجمعة، قيام شاب بالإحتفال بعقد قرانه بزيارة المعبد ، وحرص عدد كبير من السائحين على التقاط الصور التذكارية مع العروسين .

وقال رمضان عبد الباقى  ، أنه قرر بعد عقد قرانه على زوجته جهاد سيف الدين ، فى أحد المساجد ، زيارة معبد الأقصر ، برفقة المدعوين ، كنوع من الإحتفال بالمناسبة السعيدة ، مشيرا الى أنه يجب علينا جميعا كمصريين زيارة الأماكن الأثرية ، وهو الأمر الذى يحمل رسالة السائحين من كافة أنحاء العالم بمدى الأمن الموجود فى مصر .  

 

 

عروسان يحتفلان بعقد قرانهما (1)
عروسان يحتفلان بعقد قرانهما (1)

 

عروسان يحتفلان بعقد قرانهما (2)
عروسان يحتفلان بعقد قرانهما (2)

 

عروسان يحتفلان بعقد قرانهما (3)
عروسان يحتفلان بعقد قرانهما (3)

 


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