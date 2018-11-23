صور.. عريس يحتفل بعقد قرانه بزيارة معبد الأقصر ويلتقط الصور التذكارية مع السياح

الأقصر – أحمد مرعى – أحمد منصور

شهد معبد الأقصر ، مساء اليوم الجمعة، قيام شاب بالإحتفال بعقد قرانه بزيارة المعبد ، وحرص عدد كبير من السائحين على التقاط الصور التذكارية مع العروسين .

وقال رمضان عبد الباقى ، أنه قرر بعد عقد قرانه على زوجته جهاد سيف الدين ، فى أحد المساجد ، زيارة معبد الأقصر ، برفقة المدعوين ، كنوع من الإحتفال بالمناسبة السعيدة ، مشيرا الى أنه يجب علينا جميعا كمصريين زيارة الأماكن الأثرية ، وهو الأمر الذى يحمل رسالة السائحين من كافة أنحاء العالم بمدى الأمن الموجود فى مصر .



عروسان يحتفلان بعقد قرانهما (1)



عروسان يحتفلان بعقد قرانهما (2)