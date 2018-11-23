صور.. سيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع مدينة بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف جهودها لشفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة، بسبب موجه الطقس السيئ التى شهدتها البلاد اليوم، حيث تم الدفع بجميع المعدات وسيارات شفط المياه.

ووجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب تعليماته باستمرار جهود سحب مياه الأمطار، وعدم مغادره الشوارع الا بعد سحب أماكن تجمعات المياه.

وأكد المهندس محمد سعيد فى بيان له، أن هناك متابعة على مدار اليوم لأعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع تتم أول بأول لمنع أى تجمعات للمياه على الفور.