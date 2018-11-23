صور.. سيارات شفط المياه تنتشر بشوارع القاهرة والجيزة للتعامل مع الأمطار

كتب سيد الخلفاوى

شهدت عدة مناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة سقوط أمتار متوسطة منذ صباح اليوم، والتى أغلقت بعض الطرق.

من جانبها انتشرت معدات شركتى الصرف الصحى للقاهره الكبرى، والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي مع الساعات الأولى من صباح اليوم بكافة المحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وفقا لخطه الأمطار والطوارئ وجاري التعامل مع بؤر تجمعات المطر.

وأعلنت الشركتين حالة الاستنفار بكافة قطاعاتهما، وجارى السيطرة على كميات الأمطار التي سقطت منذ صباح اليوم.