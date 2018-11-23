video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الجيشان الكورى الشمالى والجنوبى يعيدان ترسيم الحدود العسكرية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:02 ص
صور.. الجيشان الكورى الشمالى والجنوبى يعيدان ترسيم الحدود العسكرية جيشى كوريا الشمالية والجنوبية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

أعاد جيشى كوريا الشمالية والجنوبية اليوم الجمعة، ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المجردة من السلاح التى تفصل بين الكوريتين.

إحدى الجنود
إحدى الجنود

 

وكانت الكوريتان اتفقتا على إنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عامًا يمتد لمسافة 3 كيلومترات عبر خط الحدود العسكرى الفاصل بينهما بالمنطقة منزوعة السلاح؛ بهدف تدعيم مشروع مشترك للتنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية بإحدى مواقع الحرب الشهيرة هناك.

 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه سيتم إنشاء الطريق شمال شرق العاصمة الكورية الجنوبية سول -وهو الطريق الذى حددته الكوريتان لتنفيذ مشروعهما المشترك؛ للبحث عن رفات قتلى الحرب الكورية فى الفترة من شهرى أبريل وحتى أكتوبر من العام القادم.

الحدود بين الكوريتين
الحدود بين الكوريتين

 

ويُشار إلى أن هذا الطريق سوف يكون الأول من نوعه الذى يتم إنشاؤه بين الكوريتين؛ وذلك وسط موجة من الجهود الثنائية الرامية إلى بناء الثقة، وتخفيض حدة التوترات العسكرية، فضلًا عن الهدف النهائى المتمثل فى إحلال نظام سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية "المُقسمة".

 

وكانت الكوريتان أنشأتا أول طريق يربط بينهما فى عام 2003 على طول الساحل الغربى من شبه الجزيرة الكورية، فيما تم إنشاء الطريق الثانى على طول الساحل الشرقى فى العام التالى.

 

ويعد مشروع التنقيب جزءًا من اتفاق عسكرى وقعته وزارتا دفاع البلدين عقب انعقاد القمة الثالثة بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه- ان والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج- أون فى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، شهر سبتمبر الماضي؛ حيث يتضمن الاتفاق العسكرى سلسلة من آليات بناء الثقة وتدابير الحد من الأسلحة التقليدية.

الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية
الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية

 

الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية
الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية

 

جانب من الحدود بين الكوريتين
جانب من الحدود بين الكوريتين

 

جانب من الحدود
جانب من الحدود

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جندى كورى شمالى
جندى كورى شمالى

 

جنود كوريا الشمالي
جنود كوريا الشمالي

 

جيشى الكوريتين
جيشى الكوريتين

 

لقاء جيشى الكوريتين
لقاء جيشى الكوريتين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا وكوريا الجنوبية ستحدان من نطاق تدريبات "فول إيجل" العسكرية

الكوريتان تتفقان على إنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عاما

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة