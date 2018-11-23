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صور.. استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:15 م
صور.. استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس
السويس – السيد فلاح
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أعطي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس تعليماته للسكرتير العام المساعد خالد سعداوي، بتكثيف أعمال كسح المياه المتراكمة بالشوارع علي مستوي الخمس أحياء ومواصلة الليل بالنهار حتي الانتهاء من شفط المياه.
 
وكلف محافظ السويس رؤساء الأحياء وجهاز التجميل والنظافة بإزالة الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة اليوم.
 
وكلف "صقر" أيضا مدير إدارة المرور وهيئة الطرق والكباري بالمتابعة المستمرة علي الطرق الرئيسية لمحافظة السويس لتسهيل الحركة المرورية عليها.
 
وأعطي اللواء عبد المجيد صقر، توجيهاته لمدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة الضبع ناشد بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والاستعداد لمواجهة أي طوارئ تحدث وأيضًا متابعة غرف عمليات المديريات والأحياء.
 
شارك في أعمال كسح المياه سيارات من الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس ومشاركة مجتمعية من بعض شركات البترول.
 
 
استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس (2)
استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس

استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس (3)
استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس

استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس (6)
استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس
 
استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس (7)
استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس

استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس (9)
استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس 

استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس (13)
استمرار أعمال كسح المياه من الشوارع ليلاً بالسويس 
 

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