شيخ قرية الروضة: اهتمام الدولة متواصل لم ينقطع وتم إعمار بيوتنا

شمال سيناء - محمد حسين

ثمن الشيخ حسين أبوجرير ، شيخ قرية الروضة بشمال سيناء اهتمام الدولة باهل القرية، لافتا إلى إنه ومنذ وقوع الكارثة لم ينقطع الاهتمام ولا يزال يتواصل.

وقال الشيخ جرير، أنه تم إعمار بيوت القرية، ومد الخدمات المتكاملة بها، موجها التحية للقيادة السياسية التى تتابع كل لحظه متطلبات أهالى القرية .