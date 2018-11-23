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شيخ قرية الروضة: اهتمام الدولة متواصل لم ينقطع وتم إعمار بيوتنا

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:04 م
شيخ قرية الروضة: اهتمام الدولة متواصل لم ينقطع وتم إعمار بيوتنا شيخ قرية الروضه
شمال سيناء - محمد حسين
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ثمن الشيخ حسين أبوجرير ، شيخ قرية الروضة بشمال سيناء اهتمام الدولة باهل القرية، لافتا إلى إنه ومنذ وقوع الكارثة لم ينقطع الاهتمام ولا يزال يتواصل.
 
وقال الشيخ جرير، أنه تم إعمار بيوت القرية، ومد الخدمات المتكاملة بها، موجها التحية للقيادة السياسية التى تتابع كل لحظه متطلبات أهالى القرية .
 
بدوره، قال سلامه الرقيعى عضو مجلس النواب بشمال سيناء، إن أهالى قرية الروضة أثبتوا أنهم رجالا فى مواجهة الفجيعة، وما تشهده القرية تضميد جراح، يؤكد حضور الدولة وقوة تحركها من أجل الأهالى البسطاء، لافتا إلى أن الجميع سعداء بما تم من إنجازات، وفى انتظار استكمال المشروعات.

 


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