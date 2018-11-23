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شاهد الرئيس السيسي يتفقد تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:41 م
شاهد الرئيس السيسي يتفقد تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارة الإدارية الجديدة، حسبما أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
 

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