الرئيسية أخبار عاجلة شاهد الرئيس السيسي يتفقد تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارية الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:41 م الرئيس عبد الفتاح السيسى إضافة تعليق تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارة الإدارية الجديدة، حسبما أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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