شاهد الرئيس السيسي يتفقد تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارة الإدارية الجديدة، حسبما أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.