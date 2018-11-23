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سلطات المطار تتسلم 30 مصريا مرحلين من الاردن والسعودية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:59 ص
سلطات المطار تتسلم 30 مصريا مرحلين من الاردن والسعودية مطار القاهرة - أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، 30 مرحلا مصريا بعد إقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط الإقامة والعمل بالسعودية والأردن قادمين ضمن عدة مأموريات أمنية لتسليمهم للسلطات المختصة بالمطار.
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن 21 مصريا مرحلين وصلوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، كما وصل 9 مرحلين اخرين قادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من عمان.
 
 وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الاردنية والسعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والاقامة.  
 
 

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