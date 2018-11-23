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سقوط 5 متهمين بحوزتهم استروكس وهيروين وبانجو فى الإسماعيلية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:19 ص
سقوط 5 متهمين بحوزتهم استروكس وهيروين وبانجو فى الإسماعيلية مخدرات-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والهيروين والبانجو بقصد  الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

كان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "عادل. م. م"20 عاما عاطل ومقيم البلابسة بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 120 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "منير. ج. ر" موظف مقيم دائرة مركز القنطرة شرق حال استقلاله السيارة رقم 51606 ملاكى السماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

كما تم ضبط كلا من المتهم "محمد.ن.ر" 34 عاما والمتهم "كريم.ف.ا"34 عاما عاطلين مقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى 2000جنيه وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.م"47 عاما عاطل ومقيم الصالحية الجديدة شرقية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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