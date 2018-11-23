سقوط 3 سودانين متهمين بترويج عملات مزورة بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت قوة أمنية من مباحث تأمين الفنادق والمعينين لتأمين محور فنادق سيتي ستارز، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط 3 سودانيين الجنسية متهمين بترويج عملات مزورة.

وتلقت القوة الامنية، بلاغا من "صلاح سيد" 39 سنة، يفيد بأنه منذ حوالي أسبوعين وحال سيره بالسيارة قيادته رقم "ع ف ر 974" ماركة هيونداي فيرنا، أمام مول سيتي ستارز استقل صحبته ثلاثة أشخاص "من ذوى البشرة السمراء" لتوصيلهم، وطلب منه أحدهم استبدال مبلغ 50 دولار أمريكي للعملة المصرية فقام بتسليمه مبلغ مالي 500 جنيه نظير العملات الأجنبية، وعقب انصرافهم اكتشف أن المبلغ المالي المُسلم إليه " مقلد "، وبتاريخ اليوم تصادف مشاهدته للمشكو في حقهم حال تواجدهم أمام فندق هوليداي إن بمحور فنادق سيتي ستارز.

تم بإرشاد المبلغ ضبط المتهمين وتبين أنهم السودانيين الجنسية كل من "نعمان.م" 22 سنة عامل، و" سافيوس.ا" 23 عامل، و " منتصر.خ"، وعثر بحوزة المتهم الأول على عملة ورقية فئة 100 دولار أمريكي"مقلدة".

بمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، على النحو المُشار إليه، وتحررعن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العمة التحقيق .