سقوط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة " التوك توك" بالمنيا

كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى – دينا الحسينى

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، من ضبط 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى متخصص فى سرقة مركبات " التوك توك"،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

تلقى رجال المباحث، معلومات تفيد بقيام "سائق" و3 عاطلين وأخر، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بإسلوب المغافلة، وكذا إستدراج قائديها للطرق الفرعية، والإستيلاء عليها عقب تهديدهم بأسلحة بيضاء ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا "عاطل"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 6 حوادث بدوائر مراكز شرطة " ديرمواس بالمنيا، ومنفلوط والقوصية بأسيوط" ، كما اعترف المتهمينن ببيعهم متحصلات جرائمهم المستولى عليها لعملائهم ، مع علمهم بكونها من متحصلات وقائع السرقة"، حيث تم ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.