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سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:50 ص
سقوط أمطار غزيرة على سواحل شمال سيناء أمطار - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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تعرضت شمال سيناء اليوم لسقوط أمطار مابين متوسطة وشديدة، على مناطق سواحل المحافظة، وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، أن الأمطار تسببت فى تجمعات للمياه جارى التعامل معها ورفعها بمعرفة سيارات كسح مجالس المدن.
 
وأكد عدد من أهالى شمال سيناء، أن الأمطار بداية لانطلاق موسم زراعة القمح والشعير، وأن المزارعين بدأوا فى بذر الحبوب .
 
وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة العريش، أن غرف عمليات مجلس المدينة تتابع تطورات الموجة الشتوية ، والتدخل الفورى لسحب مياه الأمطار من الشوارع .
 
 
 
 
 

 

 


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